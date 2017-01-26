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Cimbom’un kızları Son 8’e kaldı

G.Saray evinde Macar ekibi PEAC’ı farklı yenerek çeyrek finale yükseldi

Cimbom’un kızları Son 8’e kaldı
Ülkemizi Kadınlar Euro Cup'ta temsil eden çeyrek finale yükseldi... Sarı- Kırmızılılar, Macaristan'da 71-67 mağlup ettiği PEAC'ı dün de Abdi İpekçi'de 81-49 yenerek son 8 takım arasına kaldı. Kadınlar Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ise Uni Györ'ü dün evinde 66-53 mağlup etti ve A Grubu'nda 8. galibiyetini aldı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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