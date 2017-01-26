Bursaspor yönetiminde Prosinecki hüsranı

Bursaspor, hafta başından beri görüştüğü Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki konusunda istediği sonucu alamadı. Prosinecki'nin Türk temsilcisi Yaşar Çalışır, "Azerbaycan Federasyonu 2 milyon Euro tazminat istedi. Bu nedenle anlaşma olmadı" dedi.