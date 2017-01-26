Yol Durumu
  1. Cimbom’un kızları Son 8’e kaldı
  2. Avrupa’da derbi: F.Bahçe-G.Saray

yönetiminde Prosinecki hüsranı

Bursaspor yönetiminde Prosinecki hüsranı
Bursaspor, hafta başından beri görüştüğü Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki konusunda istediği sonucu alamadı. Prosinecki'nin Türk temsilcisi Yaşar Çalışır, "Azerbaycan Federasyonu 2 milyon Euro tazminat istedi. Bu nedenle anlaşma olmadı" dedi.
Etiketler: ,
  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar