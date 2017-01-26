Bravo Poldi

Galatasaray'ın yıldızı Lukas Podolski'den alkışlanacak hareket... Alman futbolcu, 7 ay önce trafik kazası geçiren SonerEfe Özsoy'un en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu öğrendi. Podolski, 8 yaşındakiminik için hemen kolları sıvadı.
Alman yıldız, Efe'yi Galatasaray'ın Erzincanspor'la önceki akşam maça davet etti. Efe, sağlığından dolayı maça gidemeyince Podolski vazgeçmedi ve maçtan sonra minik hayranıyla bir araya gelip ona moral verdi.
"Ben sokaktan geldim. Herkese yardım etmeyi çok seviyorum" diyen Podolski, formasını da minik Efe'ye hediye etti.
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