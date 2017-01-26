Beşiktaş’tan ayrılmam

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Takımdaki durumu netleşmeyen Veli Kavlak Beşiktaş'tan ayrılmayacağını tekrarladı. Veli, "Eninde sonunda şans bulacağıma inanıyorum" diye konuştu.
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