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Beşiktaş’tan ayrılmam

Beşiktaş’tan ayrılmam
Takımdaki durumu netleşmeyen Beşiktaş'tan ayrılmayacağını tekrarladı. Veli, "Eninde sonunda şans bulacağıma inanıyorum" diye konuştu.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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