Avrupa’da derbi: F.Bahçe-G.Saray

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank bugün derbi maçta karşılaşacak. Ülker Sports Arena'da oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Fenerbahçe ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, Galatasaray çıktığı karşılaşmaların 6'sını kazanıp 13'nü kaybetti. Kanarya bu sezon ezeli rakibine karşı oynadığı iki maçı da kazandı.