Avrupa’da derbi: F.Bahçe-G.Saray

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçeile Galatasaray Odeabank bugün derbimaçta karşılaşacak. Ülker Sports Arena'da oynanacakve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma,beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Fenerbahçeligin geride kalan bölümünde oynadığımaçlardan 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrılırken,Galatasaray çıktığı karşılaşmaların 6'sınıkazanıp 13'nü kaybetti. Kanarya bu sezon ezelirakibine karşı oynadığı iki maçı da kazandı.
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