Adriano’ya Marsilya kancası

Marsilya'nın Beşiktaş'ın gözde oyuncusu Adriano'ya talip olduğu öne sürüldü. Fransız kulübü Brezilyalı sol beki transfer etmek için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çaldı. Beşiktaşlı yöneticilerin gelen tekliften sonra duru- mu Şenol Güneş'le masaya yatırdığı ve Brezilyalı oyuncudan memnun olan Şenol Güneş'in bu teklife sıcak bakmadığı belirlendi. Sezon başında Siyah-Beyazlı kulübe talip olan Adriano ile yönetim 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin astronomik bir rakam olmadığı sürece Brezilyalı futbolcuyu satmayı düşünmediği gelen bilgiler arasında.
BREZİLYALI LİGDE 2 GOL KAYDETTİ
Beşiktaş forması altında bu sezon 24 resmi maça çıkan Adriano bu karşılaşmaların 18'inde ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı yıldız ligde Çaykur Rizespor, Şampiyonlar Ligi'nde de Napoli karşısında birer gol kaydetti. Adriano sol bek dışında bazı maçlarda sol kanatta da yer aldı.
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