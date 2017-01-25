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Yeni transferler onları çok hırslandırdı

Yeni transferler onları çok hırslandırdı
Trabzonspor'da devre arasında transfer edilen 4 oyuncudan ucunun ilk 11'in vazgecilmezleri arasına girmesi diğer oyuncuları hırslandırdı. Mustafa Akbaş, Zeki Yavru ve Yusuf Erdoğan'ın formalarını geri almak icin antrenmanlarda oldukca verimli şekilde calıştığı oğrenilirken, muhtemel yeni transferlerden sonra rekabet daha da kızışacak.
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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