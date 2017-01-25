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ile pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor

Vissel Kobe ile pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor
Lukas Podolski'yi transfer etmek isteyen Vissel Kobe ile Galatasaray arasında pazarlıklar devam ediyor... Japon kulübünün 3 milyon Euro'luk teklifini az bulan Sarı- Kırmızılılar 7 milyon Euro'da diretiyor. Kulübe yakın kaynaklara göre taraflar 5 milyon Euro civarında bir rakama el sıkışacak.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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