Vissel Kobe ile pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor

Lukas Podolski'yi transfer etmek isteyen Vissel Kobe ile Galatasaray arasında pazarlıklar devam ediyor... Japon kulübünün 3 milyon Euro'luk teklifini az bulan Sarı- Kırmızılılar 7 milyon Euro'da diretiyor. Kulübe yakın kaynaklara göre taraflar 5 milyon Euro civarında bir rakama el sıkışacak.