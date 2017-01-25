Üzülmez ayrıldı Uygun geliyor

Gaziantepspor İbrahim Üzülmez'le yolları ayırdı. Kırmızı-Siyahlı kulüpte yeni hocanın Bülent Uygun oldu. Uygun Gaziantepspor'u kümede tutacağına inandığını ifade etti.



TAKIMI SÜPER LİG'DE TUTARIZ

Bülent Uygun, "Daha öncede bunları başardık. Küme düşme hattı cadı kazanı gibi. Çok keyifli bir sezon yaşanıyor. İnşallah biz de takımımızı ligde tutarız" ifadesini kullandı.