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Üzülmez ayrıldı Uygun geliyor

G.Antep İbrahim Üzülmez’le yolları ayırırken ’la anlaştı

Üzülmez ayrıldı Uygun geliyor
Gaziantepspor İbrahim Üzülmez'le yolları ayırdı. Kırmızı-Siyahlı kulüpte yeni hocanın Bülent Uygun oldu. Uygun Gaziantepspor'u kümede tutacağına inandığını ifade etti.

TAKIMI SÜPER LİG'DE TUTARIZ
Bülent Uygun, "Daha öncede bunları başardık. Küme düşme hattı cadı kazanı gibi. Çok keyifli bir sezon yaşanıyor. İnşallah biz de takımımızı ligde tutarız" ifadesini kullandı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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