Türkiye’nin gururu Cimbom!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 25. yılında, en başarılı 25 takımı açıkladı... Listeye giren tek Türk takımı olan Galatasaray 23. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Türk takımı da olan Cimbom, 14 kez organizasyona katılırken 104 karşılaşmada sahada yer aldı. Galatasaray, bu 25 yılda iki kez çeyrek final oynarken bir kez de son 16 turuna kalmayı başardı. Real Madrid'in ilk sırada yer aldığı listede ilk 25'in dışında ise 4 Türk takımı bulunuyor. F.Bahçe 45, Beşiktaş 58, Trabzonspor 111, Bursaspor ise 424. sırada bulunuyor.