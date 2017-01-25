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hala netleşmedi

Bursaspor’un hoca adayı ’nin durumu bilmece gibi

Prosinecki hala netleşmedi
Bursaspor'un hoca adayları arasında ilk sıraya aldığı 'nin durumu henüz netleşmedi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, Hırvat teknik direktörün durumunun Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştükten sonra kesinleşeceğini söyledi. Ay, "Kendisiyle iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Transferin sonuçlanması için çalışıyoruz" diye konuştu.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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