Mustafa El Kabir Antalyaspor’da

Antalyaspor geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Faslı golcü Mustafa El Kabir ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladı.



CAVCAV'A TEŞEKKÜR ETTİ

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, G.Birliği'nin vefat eden başkanı İlhan Cavcav'a teşekkür ederek, "Bu transfer yolunu açtığı son transfer olmuştur" dedi. Öztürk, El Kabir'in Antalyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi.