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: Yöneticiler bana ’yu sordu

Brezilyalı yıldız, “’nun takım için mükemmel olacağını söyledim. Çok farklı bir futbolcu” dedi

Josef de Souza: Yöneticiler bana Ganso’yu sordu
Sevilla formasını giyen Ganso da Fenerbahçe yönetiminin 10 numara adayları arasında yer alıyor.

MÜKEMMEL OLUR
Sarı-Lacivertli takımın önemli isimlerinden Josef de Souza, yöneticilerin Ganso ile ilgili kendisiyle konuştuğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Onun hakkında çok iyi şeyler söyledim çünkü o olağanüstü bir futbolcu. Farklı, hiç kimsenin göremeyeceği şeyleri görüyor. Takım için mükemmel olacağını söyledim. Onu kim alırsa büyük kazanç sağlar" dedi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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