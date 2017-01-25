Josef de Souza: Yöneticiler bana Ganso’yu sordu

Sevilla formasını giyen Ganso da Fenerbahçe yönetiminin 10 numara adayları arasında yer alıyor.
MÜKEMMEL OLUR
Sarı-Lacivertli takımın önemli isimlerinden Josef deSouza, yöneticilerin Ganso ile ilgili kendisiyle konuştuğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Onun hakkında çok iyi şeyler söyledim çünkü o olağanüstü bir futbolcu. Farklı, hiç kimsenin göremeyeceği şeyleri görüyor. Takım için mükemmel olacağını söyledim. Onu kim alırsa büyük kazanç sağlar" dedi.
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