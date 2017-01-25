Her maç böyle isterim

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'iKadıköy'de1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sular durulurken teknik patron Dick Advocaat, dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başakşehir maçının kendileri için bir milat olmasını isteyen Hollandalı teknik adam, "İnalılmazbir mücadele ortayakoydunuz. Demekki bu mücadeleyi ortayakoyabiliyormuşuz.Bundan sonraher maç aynı mücadeleyiisterim. Kapasitemizintamamı sahayayansımalı. Böyle oynarsakbiz her takımıyeneriz" dedi.
KJAER: HALA ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK Tekrar takıma dönüşüyle takım savunmasına güç katan takımın doğal lideri Simon Kjaer de "Böyleoynarsak kolay kolay yenilmeyiz.Şampiyonluk şansımızhala çok yüksek. Yeterki her maçta bu sertliğimiziortaya koyalım.Önümüzde 16 maç var.Biz her maçı kazanacakgüçteyiz" ifadesini kullandı. Kjaer, "Yapmamız gerekensahada her şeyimizi ortayakoymak. Bu şekilde heraçığı kapatıyoruz" dedi.
ADVOCAAT4 GENCEŞANS VERECEK Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Amed'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik patron Advocaat genç oyunculara şans tanıyacak. F.Bahçe'nin sahaya Fabiano, Savaş, Kaan, Yiğithan, Alper, Ozan, Karavayev, Salih, Caner, Stoch ve Van Persie 11'iyle çıkması bekleniyor.
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