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Her maç böyle isterim

Futbolcularıyla toplantı yapan Advocaat, “Başakşehir maçı ölçü olsun. Bundan böyle her maç aynı mücadeleyi isterim” dedi

Her maç böyle isterim
Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sular durulurken teknik patron Dick Advocaat, dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başakşehir maçının kendileri için bir milat olmasını isteyen Hollandalı teknik adam, "İnalılmaz bir mücadele ortaya koydunuz. Demek ki bu mücadeleyi ortaya koyabiliyormuşuz. Bundan sonra her maç aynı mücadeleyi isterim. Kapasitemizin tamamı sahaya yansımalı. Böyle oynarsak biz her takımı yeneriz" dedi.

KJAER: HALA ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK
Tekrar takıma dönüşüyle takım savunmasına güç katan takımın doğal lideri Simon Kjaer de "Böyle oynarsak kolay kolay yenilmeyiz. Şampiyonluk şansımız hala çok yüksek. Yeter ki her maçta bu sertliğimizi ortaya koyalım. Önümüzde 16 maç var. Biz her maçı kazanacak güçteyiz" ifadesini kullandı. Kjaer, "Yapmamız gereken sahada her şeyimizi ortaya koymak. Bu şekilde her açığı kapatıyoruz" dedi.

ADVOCAAT 4 GENCE ŞANS VERECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Amed'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik patron Advocaat genç oyunculara şans tanıyacak. F.Bahçe'nin sahaya Fabiano, Savaş, Kaan, Yiğithan, Alper, Ozan, Karavayev, Salih, Caner, Stoch ve Van Persie 11'iyle çıkması bekleniyor.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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