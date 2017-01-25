Transferde stoper ve forvet takviyesi üzerine yoğunlaşan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. L'Equipe'in haberine göre Sarı Kırmızılılar, Lyon forması giyen Jordan Ferri'yi gündemine aldı.
AYRILMAK İSTİYOR
Lyon'la ilk teması gerçekleştiren Galatasaray'ın bu transfer için Fiorentina ile çekiştiği kaydedildi. Fransız ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu pek fazla süre alamadığı nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor.
BU SEZON 1 GOL, 3 ASİSTİ VAR
Bu sezon 21 maçta görev alan Fransız orta saha oyuncusu Ferri, 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti. Lyon altyapısından yetişen Ferri, 2012'de A takıma çıkmıştı.
G.Saray’dan sürpriz hamle: Jordan Ferri
Fransız basını, Galatasaray’ın Lyon formasını giyen orta alan oyuncusu Jordan Ferri için Fiorentina ile yarıştığını öne sürdü...
Transferde stoper ve forvet takviyesi üzerine yoğunlaşan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. L'Equipe'in haberine göre Sarı Kırmızılılar, Lyon forması giyen Jordan Ferri'yi gündemine aldı.
Etiketler: Jordan Ferri
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Gazete
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