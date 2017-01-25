Transferde stoper ve forvet takviyesi üzerine yoğunlaşan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. L'Equipe'in haberine göre Sarı Kırmızılılar, Lyon forması giyen Jordan Ferri'yi gündemine aldı.



AYRILMAK İSTİYOR

Lyon'la ilk teması gerçekleştiren Galatasaray'ın bu transfer için Fiorentina ile çekiştiği kaydedildi. Fransız ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu pek fazla süre alamadığı nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor.



BU SEZON 1 GOL, 3 ASİSTİ VAR

Bu sezon 21 maçta görev alan Fransız orta saha oyuncusu Ferri, 1 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti. Lyon altyapısından yetişen Ferri, 2012'de A takıma çıkmıştı.