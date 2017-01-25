Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala 10 numara arayışlarına hız veren Fenerbahçe'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Uzun süredir gündeminde tuttuğu Jose Sosa'yı bir türlü ikna edemeyen Sarı- Lacivertliler, Juventus formasını giyen Hernandes için girişimlere hız verdi. Dün İtalyan kulübünden transferle ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Juventus 2. Başkanı Pavel Nedved, "Fenerbahçe'den teklif aldık. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer dönemi önümüzdeki hafta sona erecek. Gelişmeleri beraber göreceğiz" ifadesini kullandı. İtalyan basınına göre Juve'de aradığı süreleri bulamayan Hernanes, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.



JUVENTUS, LYON'LU TOLISSO'NUN PEŞİNDE

Juventus'un Hernanes'in bölgesine transfer yapması durumunda transferi izin vereceğini de yazan gazeteler, İtalyan kulübünün Lyon formasını giyen Corentin Tolisso'ya teklif yaptığını ifade etti. Eğer Juve bu transferi gerçekleştirirse, Hernanes'i de Fenerbahçe'ye gönderecek. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız bu sezon sadece 13 resmi maçta görev yaparken 1 gol attı, hiç asist yapamadı. Hernanes'in Juventus'la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

