Beşiktaş' ta sürpriz gelişme... Siyah-Beyazlı yönetim eski golcüsü Demba Ba'yı geri getiriyor. Senegalli futbolcunun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız golcünün sağlık kontrolünde bir problem çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ın yarım sezonluğuna Demba Ba'yla anlaşacağı öne sürüldü. Ba'ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin euro ödeneceği öğrenildi. Demba Ba için kiralama bedeli ise ödenmeyecek. Beşiktaş Demba Ba'yı Çin'in Shanghai Greenland Shenhua takımına 13 milyon Euro'ya satmıştı. Demba Ba, Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada fileleri 29 kez havalandırmıştı.
TEMMUZ'DA KAVAL KEMİĞİ KIRILMIŞTI
Temmuz ayında sol bacak kaval kemiği kırılan Demba Ba yaklaşık 1 ay önce koşulara başlamıştı. Ba'nın raporları temiz çıkarsa imzalar atılacak. Bu arada Beşiktaş, pazartesi günü bir başka bomba transferi daha açıklayacak. Eski Kartal Ersan Gülüm de siyah-beyazlı formayı kiralık olarak takıma katılacak. Ersan, Çin'de Hebei China Fortuna takımında forma giyiyor.
Demba Ba geliyor
Senegalli yıldız pazartesi günü kontrolden geçecek. Demba Ba’ya 1.250 milyon Euro ödenecek. Bir başka eski Kartal, Ersan Gülüm de pazartesi günü siyah-beyazlı takıma katılacak...
Beşiktaş' ta sürpriz gelişme... Siyah-Beyazlı yönetim eski golcüsü Demba Ba'yı geri getiriyor. Senegalli futbolcunun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız golcünün sağlık kontrolünde bir problem çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ın yarım sezonluğuna Demba Ba'yla anlaşacağı öne sürüldü. Ba'ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin euro ödeneceği öğrenildi. Demba Ba için kiralama bedeli ise ödenmeyecek. Beşiktaş Demba Ba'yı Çin'in Shanghai Greenland Shenhua takımına 13 milyon Euro'ya satmıştı. Demba Ba, Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada fileleri 29 kez havalandırmıştı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Gazete
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