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De Jong’a talip var

Alman basını, Hamburg’un eski futbolcusu olan Hollandalı yıldız için G.Saray’la görüştüğünü yazdı

De Jong’a talip var
Sezon başında LA Galaxy'den Galatasaray'a transfer olan Nigel de Jong'la ilgili Alman basınında çarpıcı bir transfer iddiası yer aldı. Gazeteler ve internet sitelerine göre Hamburg kulübü, Hollandalı yıldızı transfer etmek için Galatasaray'la temasa geçti. 2006- 2009 yılları arasında Hamburg for- masını giyen De Jong adeta taraftarların sevgilisi olmuştu.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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