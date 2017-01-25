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Beşiktaş’ta Caner müjdesi

Sakatlığını beklenenden önce atlatan idmanlara başladı

Beşiktaş’ta Caner müjdesi
Kartal'da Caner Erkin mucizesi... 24 Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı. Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Siyah-Beyazlı oyuncunun ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor. Kendini oldukça iyi hisseden Caner'in koşular yaptığı ve birkaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi. Caner'in Mart ortasında dönme ihtimalinin olduğu belirlendi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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