Beşiktaş’ta Caner müjdesi

Kartal'da Caner Erkin mucizesi... 24 Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı. Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Siyah-Beyazlı oyuncunun ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor. Kendini oldukça iyi hisseden Caner'in koşular yaptığı ve birkaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi. Caner'in Mart ortasında dönme ihtimalinin olduğu belirlendi.