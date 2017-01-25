Beşiktaş’ta Caner müjdesi

Kartal'da Caner Erkin mucizesi... 24Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçındasakatlanan ve aşil tendonları kopan CanerErkin saha antrenmanlarına başladı. Ameliyatsonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığınıbeklenenden daha kısa sürede atlatmayabaşlayan Siyah-Beyazlı oyuncunun liginson 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor. Kendinioldukça iyi hisseden Caner'in koşular yaptığıve birkaç hafta sonra top çalışmalarına dabaşlayacağı öğrenildi. Caner'in Mart ortasındadönme ihtimalinin olduğu belirlendi.
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