Babel’in performansı göz kamaştırdı

Alanyaspor ile oynanan lig maçında Babel'in gösterdiği performans büyük beğeni kazandı. Siyah-Beyazlı formayı giydiği 2. resmi maçında golle tanışan Hollandalı futbolcu Teknik Direktör Şenol Güneş'in de gözüne girmeyi şimdiden başardı. Babel'in takıma çabuk uyum sağlaması ve sanki Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyiyormuş gibi soğukkanlı olması zorlu lig, kupa ve Avrupa maratonu öncesi Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.



FORVETTE OYNAYABİLİR

Şenol Güneş'in duruma göre Babel'i sol kanat dışında forvette ve sağ kanatta da oynatmayı planladığı öğrenildi. Antrenmanlarda Hollandalı oyuncuyla yakından ilgilenen Şenol Güneş'in Babel'i transfer ettikleri için yönetime teşekkür ettiği gelen bilgiler arasında.