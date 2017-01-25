Ali Yıldırım, Lima için Brezilya yolcusu

Fenerbahçe bir yandan Hernanes için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da Brezilyalı yıldızın alternatifi olan Lucas Lima için girişimlere devam ediyor... Yönetici Ali Yıldırım'ın en geç yarın Brezilya'ya giderek Santos kulübü ile masaya oturması bekleniyor.



CHARLIE ADAM İDDİASI

Öte yandan ESPN'in iddiasına göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'de oynayan Charlie Adam için teklif yaptı. 31 yaşındaki İskoç orta alan oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Charlie Adam bu sezon lgde 15 maçta oynadı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.