Ali Yıldırım, Lima için Brezilya yolcusu

Fenerbahçe bir yandan Hernanesiçin çalışmalarını sürdürürken, diğeryandan da Brezilyalı yıldızın alternatifiolan Lucas Lima için girişimlere devamediyor... Yönetici Ali Yıldırım'ın en geçyarın Brezilya'ya giderek Santos kulübüile masaya oturması bekleniyor.
CHARLIE ADAM İDDİASI
Öte yandan ESPN'in iddiasına göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'de oynayan Charlie Adam için teklif yaptı. 31 yaşındakiİskoç orta alan oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Charlie Adam bu sezon lgde 15maçta oynadı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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