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47 günde 806 bin TL ceza

, 47 gün içinde F.Bahçe’ye 806 bin TL ceza keserek yeni bir rekora imza attı

47 günde 806 bin TL ceza
PFDK ile Spor Kulübü arasındaki savaş devam ediyor! Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü ve yöneticilerine verdiği cezalar ile sarı-lacivertli yönetimin büyük tepkisini çeken PFDK, son 47 günde çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne toplam 806 bin TL para cezası kesti. Para cezasının yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım'a da "hakem koridorlarındaki hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle 6 ay men cezası veren ve Yıldırım'a sezonu kapattıran , son olarak Adanaspor maçındaki haksız belge kullanımı (Ali Yıldırım'ın kulübün başka bir görevlisinin akreditasyon kartını kullanması) nedeniyle de 100 bin TL para cezası verdi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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