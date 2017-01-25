149 günlük hasret sona erdi

Alanyaspor galibiyetiyle 149 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta çok büyük bir sevinç yaşanıyor. Deplasmanda alınan 3 puan şampiyonluk umutlarını ra iyice artırmış oldu.



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Beşiktaş deplasman performansıyla da ligin en iyi takımı durumunda. Geçen sezon da dış sahada başarılı sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.