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149 günlük hasret sona erdi

149 günlük hasret sona erdi
Alanyaspor galibiyetiyle 149 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta çok büyük bir sevinç yaşanıyor. Deplasmanda alınan 3 puan şampiyonluk umutlarını ra iyice artırmış oldu.

ÇOK BAŞARILI
Beşiktaş deplasman performansıyla da ligin en iyi takımı durumunda. Geçen sezon da dış sahada başarılı sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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