149 günlük hasret sona erdi

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Alanyaspor galibiyetiyle 149 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta çok büyük bir sevinç yaşanıyor. Deplasmanda alınan 3 puan şampiyonluk umutlarını ra iyice artırmış oldu.
ÇOK BAŞARILI
Beşiktaş deplasman performansıyla da ligin en iyi takımı durumunda. Geçen sezon da dış sahada başarılı sonuçlar alan Siyah-Beyazlılar mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.
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