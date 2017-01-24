Yönetimden Podolski’ye: 3 günün kaldı!

G.Saray'da Lukas Podolski'nin takımdaki geleceği belirsizliğini konuyor... Dün Alman futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Levent Nazioğlu'nun, "3 gün içinde kesin kararını ver. Gidersen yerine adam alacağız. Perşembeden sonra istesen de seni bırakmayız" ifadesini kullandı. Alman basını, eşinin tutumu nedeniyle Japonya'ya gitmeye sıcak bakan Poldi'nin yarın Vissel Kobe ile sözleşme imzalayacağını öne sürdü.



BU AKŞAM AS KADRO SAHADA

Türkiye Kupası'na büyük önem veren teknik direktör Riekerink bu akşam Erzincan önünde as futbolculara şans verecek. Hollandalı hocanın sadece kalede Muslera'nın yerine Cenk Gönen'e şans vermesi bekleniyor.



