Yönetimden Podolski’ye: 3 günün kaldı!

G.Saray'da LukasPodolski'nin takımdakigeleceği belirsizliğinikonuyor... Dün Almanfutbolcuyla bir görüşmeyapan yönetici LeventNazioğlu'nun, "3 güniçinde kesin kararını ver.Gidersen yerine adamalacağız. Perşembedensonra istesen de seni bırakmayız"ifadesini kullandı.Alman basını,eşinin tutumu nedeniyleJaponya'ya gitmeyesıcak bakan Poldi'ninyarın VisselKobe ilesözleşmeimzalayacağınıönesürdü.
BU AKŞAMAS KADRO SAHADA Türkiye Kupası'na büyük önem veren teknik direktör Riekerink bu akşam Erzincan önünde as futbolculara şans verecek. Hollandalı hocanın sadece kalede Muslera'nın yerine Cenk Gönen'e şans vermesi bekleniyor.
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