Yeni hedef Lucas Lima

Mehmet Ekici transferinde hayal kırıklığı yaşayan F.Bahçe geçen sezondan beri ilgilendiği Santos'lu Lucas Lima'yı yeniden listenin en başına aldı. Advocaat'ın da kadroda görmeyi çok istediği 10 numara pozisyonundaki yıldız oyuncu için Santos'a yapılan tekliflerden şu ana kadar netice alamayan Sarı-Lacivertli yönetim Brezilya kulübünün inadını kırmak için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçeli yöneticiler Lucas Lima'nın menajeriyle daha önce yapılan görüşmelerde, senelik 2 milyon Euro'ya el sıkışmış ancak Santos kulübünü ikna etmeyi bir türlü başaramamıştı. Lucas'ın bu kulüple olan kontratı 2017'nin sonunda bitmesine rağmen Santos Lima için 10 milyon dolarda diretiyor.



YENİ BAŞTAN GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Teknik Direktör Advocaat'ın isteği üzerine bir kez daha harekete geçen Fenerbahçeli yöneticiler Santos'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun haklarının yüzde 80'inin Maltese Doyen Fone şirketine ait olduğu biliniyor. Santos ve Maltese Doyen Fone şirketini ikna etmek için büyük savaş veren Fenerbahçe'nin kiralama formülünü de gündeme aldığı öğrenildi.



FENERBAHÇE'NİN BİTMEYEN AŞKI

Geçen sezondan beri Lucas Lima'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan Fenerbahçe bir sonuç elde edememişti. Sarı-Lacivertli yönetim eski göz ağrısını transfer etmek için bir kez daha harekete geçerken bu transferi Teknik Direktör Advocaat'ın da çok istediği öne sürüldü.