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Trabzon’da yüzler gülüyor

Trabzon’da yüzler gülüyor
Trabzonspor, ligin ikinci yarısında cıktığı iki macı da kazandıktan sonra rahat bir nefes aldı. Bordo- Mavili takımın teknik direktoru Ersun Yanal, seri şekilde ust sıralara doğru tırmanmak istediklerini soyleyip serinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.
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