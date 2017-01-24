Trabzon’da yüzler gülüyor

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında cıktığı iki macı da kazandıktan sonra rahat bir nefes aldı. Bordo- Mavili takımın teknik direktoru Ersun Yanal, seri şekilde ust sıralara doğru tırmanmak istediklerini soyleyip serinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.