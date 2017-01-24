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Spor Bakanlığı’ndan malzeme yardımı

Bakanlık, kayak sporuna destek için 96 kulübe yardım eli uzattı

Spor Bakanlığı’ndan malzeme yardımı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kayak sporuna destek olmak için 26 ilde 91 kulübe malzeme yardımı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada toplam 1 milyon 725 bin liralık malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi. Bakan Akif Çağatay Kılıç, kayak malzemesi yardımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizde kayak ve snowboarda olan ilginin artmasına katkı sağlamak noktasında biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
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