Spor Bakanlığı’ndan malzeme yardımı

Gençlik ve SporBakanlığı, kayak sporunadestek olmak için26 ilde 91 kulübe malzemeyardımı yaptı.Bakanlıktan yapılanaçıklamada toplam 1milyon 725 bin liralıkmalzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi.Bakan Akif Çağatay Kılıç, kayak malzemesiyardımına ilişkin yaptığı açıklamada,"Ülkemizde kayak ve snowboarda olan ilgininartmasına katkı sağlamak noktasında biz deelimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
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