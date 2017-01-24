Riekerink görüşme odasında

Kardemir Karabükkarşısında aldığı yenilgiyleşampiyonluk yarışındaönemli bir yara alan Galatasaray'dateknik direktörJan Riekerink'in geleceği çokyüksek sesle tartışılıyor.
YÖNETİM RAHATSIZ
Sarı-Kırmızılı yönetim de birçok uygulamasından rahatsızlık duyduğu Hollandalı hoca ile bugün çok kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Başkan DursunÖzbek'in de katılacağı toplantıda Mehmet Özbek ile Levent Nazifoğlu'nun de yer alacağı öğrenildi. Başkan DursunÖzbek'in görüşmede Riekerink'i çok sert bir şekilde uyaracağı ve özellikle deplasman maçlarındaki performansın acilen yükseltilmesini isteyeceği öğrenildi.
KRİTİK 3 HAFTA
Kulislerde konuşulanlara göre Galatasaray yönetimi önümüzdeki 3 haftada yaşanacak yeni bir puan kaybında Riekerink'in görevine hemen son verecek. Bu nedenle çok gizli ve sessiz bir şekilde yeni teknik adam arayışlarına da start verilmiş durumda.
FORVET ŞART!
Bugünkü zirvede ayrıca transfer de masaya yatırılacak... Eren Derdiyok'tan hiç memnun olmayan Riekerink'in mutlaka bir forvet transferi istediği, ayrıca yabancı stoper alınması konusunda da ısrarcı olduğu belirtiliyor. Hollandalı hoca ayrıca orta alana takviye yapılması konusunda da yönetime istekte bulunacak.
TARAFTARINHEDEFİNDEKİİSİM
Galatasaraylı taraftarlar Karabükspor yenilgisini teknik direktör Riekerink'e çıkardı. Hollandalı hoca ile ilgili sosyal medyada ağır eleştiriler yapılırken, taraftarlar Riekerink'in istifasını istedi.
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