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görüşme odasında

Başkan Dursun Özbek, teknik direktör ile bir araya gelerek son uyarıyı yapacak. Zirvede takımın eksikleri ve transferler de masaya yatırılacak...

Riekerink görüşme odasında
Kardemir Karabük karşısında aldığı yenilgiyle şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Galatasaray'da teknik direktör Jan Riekerink'in geleceği çok yüksek sesle tartışılıyor.

YÖNETİM RAHATSIZ
Sarı-Kırmızılı yönetim de birçok uygulamasından rahatsızlık duyduğu Hollandalı hoca ile bugün çok kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Başkan Dursun Özbek'in de katılacağı toplantıda Mehmet Özbek ile Levent Nazifoğlu'nun de yer alacağı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in görüşmede Riekerink'i çok sert bir şekilde uyaracağı ve özellikle deplasman maçlarındaki performansın acilen yükseltilmesini isteyeceği öğrenildi.

KRİTİK 3 HAFTA
Kulislerde konuşulanlara göre Galatasaray yönetimi önümüzdeki 3 haftada yaşanacak yeni bir puan kaybında Riekerink'in görevine hemen son verecek. Bu nedenle çok gizli ve sessiz bir şekilde yeni teknik adam arayışlarına da start verilmiş durumda.

FORVET ŞART!
Bugünkü zirvede ayrıca transfer de masaya yatırılacak... Eren Derdiyok'tan hiç memnun olmayan Riekerink'in mutlaka bir forvet transferi istediği, ayrıca yabancı stoper alınması konusunda da ısrarcı olduğu belirtiliyor. Hollandalı hoca ayrıca orta alana takviye yapılması konusunda da yönetime istekte bulunacak.

TARAFTARIN HEDEFİNDEKİ İSİM
Galatasaraylı taraftarlar Karabükspor yenilgisini teknik direktör 'e çıkardı. Hollandalı hoca ile ilgili sosyal medyada ağır eleştiriler yapılırken, taraftarlar Riekerink'in istifasını istedi.
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