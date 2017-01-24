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Orellana’da sıcak saatler!

Hem sağ kanat hem de 10 numara oynayabilen teklife olumlu yanıt verdi. Kulübü Celta Vigo da kiralık gitmesine sıcak bakoıyr. İş imzaya kaldı

Orellana’da sıcak saatler!
Trabzonspor Teknik Direktor Ersun Yanal'ın istediği Şilili orta saha oyuncusu Fabian Orellana icin girişimlerini hızlandırdı. Yıldız futbolcu hem sağ kanat hem de 10 numara mevkiinde oynayabildiği icin bir anda transfer listesinin ilk sıralarına yerleşti.

KADROYA ALINMIYOR
Tecrubeli oyuncunun Celta Vigo'nun Teknik Direktoru Eduardo Berizzo ile kavga ettiği ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği oğrenildi. Son 4 mactır kadroya giremeyen oyuncunun menajerleriyle yapılan goruşmelerin olumlu gectiği oğrenildi.

KİRALIK TEKLİFİ
Celta Vigo'nun ise kiralık olarak oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi. Trabzonspor satın alma opsiyonunu da sozleşmeye ekletmek istiyor.
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