Kazanamasaydık kendimi suçlardım

Başakşehir maçında penaltı kaçıran Fernandao o maçın etkisinden hala kurtulamadığını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Penaltıyı kaçırdığım an dünya sanki başıma yıkıldı. Eğer penaltıdan sonra gol yiyip puan kaybetseydik kendimi suçlardım. Çünkü bizim için en kritik maçlardan biriydi" ifadesini kullandı.



ŞANSIMIZ YÜKSELDİ

Maçı kazandıktan sonra rahatladığını ifade eden Fernandao, "Şampiyonluk yarışında bunran sonra en az 3 takım kadar iddialıyız. Bu galibiyetin bize hayat verdiğini düşünüyorum. Bundan sonra seri galibiyetler alacağız" ifadesini kullandı.