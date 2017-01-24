Kazanamasaydık kendimi suçlardım

Başakşehir maçında penaltı kaçıran Fernandaoo maçın etkisinden hala kurtulamadığınısöyledi. Brezilyalı futbolcu, "Penaltıyı kaçırdığıman dünya sanki başıma yıkıldı.Eğer penaltıdan sonra gol yiyip puankaybetseydik kendimi suçlardım.Çünkü bizim için en kritik maçlardanbiriydi" ifadesini kullandı.
ŞANSIMIZ YÜKSELDİ
Maçı kazandıktan sonra rahatladığını ifade eden Fernandao, "Şampiyonluk yarışında bunran sonra en az 3 takım kadar iddialıyız. Bu galibiyetin bize hayat verdiğini düşünüyorum. Bundan sonra seri galibiyetler alacağız" ifadesini kullandı.
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