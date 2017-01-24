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’yı transfer etmeyeceğiz

Basın Sözcüsü Metin Albayrak, “Ba’yı almayacağız. Transfer yaparsak sürpriz olur”dedi

Demba Ba’yı transfer etmeyeceğiz
Beşiktaş'ın basın sözcüsü Metin Albayrak transfere dair konuştu. Albayrak, " Biz almak için oyuncu almıyoruz. Transfer yapmayabiliriz açık söyleyeyim. Transfer yaparsak sürpriz olur. Kanat oyuncusu gündemimizde yok. bize gelmek istediğini söyledi. Ama bizim gündemimizde yok" dedi.
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