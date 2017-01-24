Cimbom tur için sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Bugün 5 karşılaşmanın heyecanı yaşanacak... Günün en çok dikkat çeken maçında Galatasaray ise Erzincanspor saat 18.30'da TTArena'da kozlarını paylaşacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği mücadeleyi A2 canlı olarak yayınlayacak. E Grubu'nda son hafta öncesi 12 puanlı Tuzlaspor liderliği garantilemiş durumda. 8 puanla ikinci sırada yer alan son 3 yılın Türkiye Tupası şampiyonu Galatasaray bu akşam Erzincanspor önünde 1 puan bile alsa gruptan ikinci olarak bir üst tura çıkacak ve Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.
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