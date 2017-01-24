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Cimbom tur için sahada

G.Saray, Arena’da Erzincan ile berabere bile kalsa 2. olacak. Maçı yayınlayacak

Cimbom tur için sahada
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek. Bugün 5 karşılaşmanın heyecanı yaşanacak... Günün en çok dikkat çeken maçında Galatasaray ise Erzincanspor saat 18.30'da TT Arena'da kozlarını paylaşacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği mücadeleyi A2 canlı olarak yayınlayacak. E Grubu'nda son hafta öncesi 12 puanlı Tuzlaspor liderliği garantilemiş durumda. 8 puanla ikinci sırada yer alan son 3 yılın Türkiye Tupası şampiyonu Galatasaray bu akşam Erzincanspor önünde 1 puan bile alsa gruptan ikinci olarak bir üst tura çıkacak ve Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.
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