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Bursa’da karar: Prosinecki!

Bursa’da karar: Prosinecki!
Adanaspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor yeni hocasını buldu... Başta Samet Aybaba olmak üzere birçok isimle masaya oturan fakat anlaşamayan Yeşil- Beyazlılar, Robert Prosinecki ile el sıkıştı. Daha önce ülkemizde Kayserispor'u çalıştıran Hırvat hoca son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nın başındaydı.
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