Bursa’da karar: Prosinecki!

Adanaspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor yeni hocasını buldu... Başta Samet Aybaba olmak üzere birçok isimle masaya oturan fakat anlaşamayan Yeşil- Beyazlılar, Robert Prosinecki ile el sıkıştı. Daha önce ülkemizde Kayserispor'u çalıştıran Hırvat hoca son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nın başındaydı.