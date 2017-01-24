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Adana Demir 90’da vurdu

Adana Demir 90’da vurdu
TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Adana Demirspor evinde konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 yenerek puanını 22'ye çıkardı. Ev sahibi ekip 78. dakikada Onur Akbay'ın ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı. 90'da sahneye çıkan Pote, Adana Demir'e 3 puanı getirdi.
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