Yasin Öztekin performansıyla alkış alıyor

G.Saray'da bu sezonun olay ismi olan Yasin Öztekin performansıyla göz kamaştırıyor. Karabük karşısında bulduğu golle takımın en skorer ismi olmayı başaran Yasin ligde 8 toplamda 9 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.



2 KEZ KADRO DIŞI

Yasin bu sezon 2 kez kadro dışı kalmasına rağmen takım arkadaşlarını solladı. 29 yaşındaki futbolcu ligin ilk 11 haftasında 2 gol atarken geri kalan 6 haftada 6 gol kaydederek alkışlandı.