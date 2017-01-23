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Yasin Öztekin performansıyla alkış alıyor

G.Saraylı oyuncu 20 maçta 9 gol, 3 asistle en iyi sezonunu yaşıyor

Yasin Öztekin performansıyla alkış alıyor
G.Saray'da bu sezonun olay ismi olan Yasin Öztekin performansıyla göz kamaştırıyor. Karabük karşısında bulduğu golle takımın en skorer ismi olmayı başaran Yasin ligde 8 toplamda 9 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

2 KEZ KADRO DIŞI
Yasin bu sezon 2 kez kadro dışı kalmasına rağmen takım arkadaşlarını solladı. 29 yaşındaki futbolcu ligin ilk 11 haftasında 2 gol atarken geri kalan 6 haftada 6 gol kaydederek alkışlandı.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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