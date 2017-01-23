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Robin Van Persie çok güçsüzdü

Robin Van Persie çok güçsüzdü
F.Bahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin Van Persie, Başakşehir maçının son dakikalarında forma şansı buldu. Yıldız futbolcunun güçsüz hali ise taraftarları çıldırttı. Van Persie'nin geldiği günden beri bir türlü fiziksel anlamda iyileşememesi teknik heyeti üzüyor.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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