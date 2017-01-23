Kartal zirveye kondu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaştı. Başakşehir Okulları Arena'daki maçta rakibini 4-1 mağlup ede Kara Kartal, 39 puanlı Başakşehir'i geçip 41 puanla 18'inci haftayı lider tamamladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (13'), Ryan Babel (39'), Quaresman (48') ve Marcelo (73') kaydetti.
QUARESMA'NIN GECESİ
Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor karşısında oyundan alınınca teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren Quaresma, Alanyaspor maçında adeta resital sergiledi. Bahçeşehir Okulları Arena'daki maçta 2 asist 1 gollük performans sergileyen Quaresma maçın yıldızı oldu.
HAKEM ALPER ULUSOY 2 PENALTI KARARI
Alanyaspor Beşiktaş maçında 2 penaltı golü vardı. 48. dakikada Quaresma'nın köşe vuruşunda Carlos Garcia'nın ceza sahasında elle müdahalesi sonrası siyah-beyazlıların kazandığı penaltıyı Quaresma gol çevirdi. Ligde 7 asisi bulunan Portekizli oyuncu bu sezon ilk golünü atarken, Quaresma golden sonra teknik direktörü Şenol Güneş'e koşup sarıldı.
BEŞİKTAŞLILARI ÇILDIRTAN KARAR
Maçın tartışmalı pozisyonu ise 54. dakikada yaşandı. Karşı karşıya pozisyonda kalesinde çıkan Fabri, Guerrier'den önce topa müdahale ederken Haiti'li futbolcu bu pozisyonda yerde kaldı. Alper Ulusuoy beyaz noktayı gösterince kaleci Fabri çılgına döndü. İspanyol eldiven itirazları nedeniyle sarı kart gördü, penaltıda topun başına geçen Wagner Love topu alara gönderdi.
CENK TOSUN GOLÜNÜ ATTI SAKATLANDI
Beşiktaş'ı 14. dakikada öne geçiren golü atan Cenk Tosun attığı golün ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Süper Lig'deki 12. golünü atarak gol krallığında zirvedeki yerini koruyan Cenk, golden sonra belinden sakatlanarak yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. Vincent Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un oyundan çıkmasının ardından Talisca forvete kaydırıldı.
BABEL SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Alanyaspor karşısında attı. Ryan Babel Süper Lig'de 622 gün sonra ilk golünü attı. Alanyaspor karşısında Cenk Tosun'la öne geçen Beşiktaş, Hollandalı yıldızının 39. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Babel ligdeki son golünü 12 Mayıs 2015'te Balikesirspor'a atmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.