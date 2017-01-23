Güle güle hayatını futbola adayan adam

FUTBOL DA OYNADI
Ankara'da 1935'te doğan İlhan Cavcav, Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğuydu. Cavcav, 16 yaşındayken Mamak Maskespor kadrosuna katıldı. PTT'de oynarken 19 yaşında kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif eden Bahçeli Gençlikspor'a giden Cavcav, yeni takımıyla ilk maçını PTT'ye karşı oynaması beklenirken, eski takımı karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle görev verilmediği için futbolu bırakma kararı aldı.
DÜŞMEKTEN KURTARDI
Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan 1970'lere kadar iş dünyasına giren Cavcav, 1967'de un fabrikasını kurdu. Cavcav, 1975'te Hacettepe'nin başkanı oldu. Cavcav, 1977 yılında Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetim kuruluna girdi. Kırmızı- Siyahlı kulüpte 1978 yılında başkanlığa getirilen İlhan Cavcav, dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düştü ve kısa bir süre için bu göreve ara verdi. İlhan Cavcav, anlaşmazlıkların çözülmesinin ardından 1981 yılında yeniden başkan oldu. Gençlerbirliği, Cavcav'ın başkan olduğu bu dönemde 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Cavcav, 2. ve 3. Liglerin birleştirilmesi projesini TFF'ye kabul ettirdi ve takımının tekrar 2. Lig'e dönmesini sağladı. Cavcav yönetiminde Gençlerbirliği, modern tesislere sahip bir futbol kulübü haline geldi. Cavcav, çok ucuza aldığı genç ve yetenekli futbolcuları diğer kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satma politikasıyla adından söz ettirdi, kulübü borçsuz hale getirdi.
TARIK'I 100 MİLYONA SATTI
Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye 100 milyon lira gibi astronomik bir miktara veren Cavcav, Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu. Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları birçok Afrika kökenli oyuncunun Türkiye'ye gelmesini sağladı. Çok ucuza mal etti Geremi'yi Real Madrid'e 5 milyon dolara gönderdi. Cavcav, Tarık Daşgün ve Geremi'nin bonservislerinin satışından elde edilen paraları kulüp tesislerinin yapımına harcadı.
40 YILDA 67 HOCA
İlk kez 1977'de göreve gelen İlhan Cavcav, 40 yıllık başkanlığı döneminde 67 teknik direktörle çalışma imkanı buldu. Başkent ekibinde 1978'te başkanlığa seçildikten sonra görevinden ayrılan Cavcav 3 yıl sonra yeniden başkan oldu. 1981'den itibaren de kesintisiz olarak Gençlerbirliği kulübünde başkanlık yaptı. Bu süreçte 67 teknik direktörle çalışma imkanı bulan Cavcav en çok Mesut Bakkal'a şans tanıdı. Bakkal, Cavcav döneminde başkent ekibinde 5 kez görev yaptı. Ersun Yanal, Yılmaz Vural, Metin Türel, Samet Aybaba, Mehmet Özdilek, Oğuz Çetin, Ziya Doğan, İbrahim Üzülmez ve son olarak da Ümit Özat, Başkan Cavcav'ın çalıştığı hocalar arasındaydı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR
Cavcav için bugün İlhan Cavcav Tesislerinde tören yapılacak. Ardından Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
KILIÇ'TAN TAZiYE ZiYARETi
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç İlhan Cavcav için önce bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Kılıç duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı diledi. Ardından merhum başkanın ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu.
BİNALİ YILDIRIM'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başbakan Binali Yıldırım, yayınladığı mesajda Cavcav'ın örnek bir hayat mücadelesi verdiğini belirterek başsağlığı diledi.
TÜM MAÇLARDA SAYGI DURUŞU
TFF merhum başkan Cavcav için 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
G.ANTEP-G.BİRLİĞİ MAÇI ERTELENDİ
CAVCAV 'ın vefatı nedeniyle dün oynanması gereken Gaziantep-Gençlerbirliği maçı ertelendi.
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