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2. kez penaltı kaçırdı

Sambacı 15 kez penaltı kullandı. 2’sini ise kaçırdı

Fernandao 2. kez penaltı kaçırdı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao, dün Kadıköy'de penaltı kaçırarak taraftarlarını üzdü. Sambacı, Süper Lig'de 15 kez penaltı kullandı. Bu penaltılardan iki tanesini ise kaçırdı. Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 6. kez penaltı kazandı. , "Penaltıyı kaçırdım ama kazandığımız için çok mutluyum" dedi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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