Eduard Sobol artık imzaya çok yakın!

Beşiktaş Yönetimi'nin Shakhtar Donetsk'te forma giyen Sobol'u bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Bu oyuncuyu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin genç oyuncuyu bu hafta transfer edeceği öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncu için Ukrayna kulübüne 100 bin Euro futbolcuya da 500 bin Euro ödeyeceği öne sürüldü.