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Eduard Sobol artık imzaya çok yakın!

Eduard Sobol artık imzaya çok yakın!
Beşiktaş Yönetimi'nin Shakhtar Donetsk'te forma giyen Sobol'u bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Bu oyuncuyu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetimin genç oyuncuyu bu hafta transfer edeceği öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncu için Ukrayna kulübüne 100 bin Euro futbolcuya da 500 bin Euro ödeyeceği öne sürüldü.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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