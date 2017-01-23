Demba Ba bombası

Beşiktaş' ta sürpriz bir gelişme yaşandı... Çin'de futbol hayatını sürdüren DembaBa, Siyah-Beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede Beşiktaş'a gelmek istediğini iletti. Kiralık olarak gelmesi planlanan Demba Ba'nın bu teklifi büyük heyecan yarattı.
KARAR GÜNEŞ'İN
Yönetimin Senegallioyuncuya, "Raporlarınıgetir bakalım" cevabınıverdiği gelen bilgiler arasında.Sağlık durumununiyi olduğunu söyleyenDemba Ba için sonkararı Teknik DirektörŞenol Güneş'invereceği gelenbilgiler arasındayer alıyor.
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