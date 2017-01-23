Demba Ba bombası

Beşiktaş' ta sürpriz bir gelişme yaşandı... Çin'de futbol hayatını sürdüren Demba Ba, Siyah-Beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede Beşiktaş'a gelmek istediğini iletti. Kiralık olarak gelmesi planlanan Demba Ba'nın bu teklifi büyük heyecan yarattı.



KARAR GÜNEŞ'İN

Yönetimin Senegalli oyuncuya, "Raporlarını getir bakalım" cevabını verdiği gelen bilgiler arasında. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Demba Ba için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.