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bombası

Senegalli oyuncu yönetimle görüşerek Beşiktaş’a gelmek istediğini söyledi. Kendisine, “Raporları getir bakarız” cevabı verildi

Demba Ba bombası
Beşiktaş' ta sürpriz bir gelişme yaşandı... Çin'de futbol hayatını sürdüren Demba Ba, Siyah-Beyazlı yönetimle yaptığı görüşmede Beşiktaş'a gelmek istediğini iletti. Kiralık olarak gelmesi planlanan Demba Ba'nın bu teklifi büyük heyecan yarattı.

KARAR GÜNEŞ'İN
Yönetimin Senegalli oyuncuya, "Raporlarını getir bakalım" cevabını verdiği gelen bilgiler arasında. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Demba Ba için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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