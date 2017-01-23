Çanlar Riekerink için çalıyor

Galatasaray'ın Karabükdeplasmanında 1-0 önegeçmesine rağmen maçı 2-1kaybetmesi Riekerink'in durumununyeniden sorgulanmasınaneden oldu. Sarı-Kırmızılıyönetimin alınan yenilgideHollandalı hocayı baş suçluolarak gördüğü öğrenilirkenRiekerink'in özellikle Eren'i ilk11'de oynatmaması eleştirilerinartmasına neden oldu.
JOSUE ELEŞTİRİSİ Riekerink'in Josue'yi kötü performansına rağmen ilk 11'de ısrarla oynatması, bunun yerine yeni transfer Rodrigues'i yedek bırakması büyük eleştirilere neden oldu.
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