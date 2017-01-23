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Çanlar için çalıyor

Cimbom’da ’in durumu yeniden tartışılmaya başlandı. Yönetimin kapalı kapılar ardında arayışlara başladığı öğrenildi

Çanlar Riekerink için çalıyor
Galatasaray'ın Karabük deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetmesi Riekerink'in durumunun yeniden sorgulanmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin alınan yenilgide Hollandalı hocayı baş suçlu olarak gördüğü öğrenilirken 'in özellikle Eren'i ilk 11'de oynatmaması eleştirilerin artmasına neden oldu.

JOSUE ELEŞTİRİSİ
Riekerink'in Josue'yi kötü performansına rağmen ilk 11'de ısrarla oynatması, bunun yerine yeni transfer Rodrigues'i yedek bırakması büyük eleştirilere neden oldu.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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