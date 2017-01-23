Bir İstanbul MASalı

Süper Lig'in 18. haftasında...... 33. dakikada Veigneau'nun bekletmeden yaptığı ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Onur iki hamlede topu çizgiden çıkararak mutlak bir golü önledi. 41'de Koita, içeriye katedip savunma arkasına koşu yapan Tunay Torun'a pasını aktardı. Tunay'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top üst direkten döndü. 45+1'de Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mas, kafa vuruşuyla Trabzon'u öne geçirdi: 0-1.



TRABZON OYUNU KONTROL ETTİ

58. dakikada sağdan gelişen atakta, Popov'un içeriye ortasında Koita, altıpas gerisinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti. 88. dakikada Veysel Sarı'nın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken topa altıpas önünde Eduok kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 90+5. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Yusuf Erdoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.



OLCAY 40 YILLIK FIRTINA

Trabzonspor'a imza attıktan sonra çıktığı ilk maçta Bursa deplasmanında çok iyi bir futbol ortaya koyan Olcay Şahan, dün de takımının en iyileri arasındaydı. Yeni takımına çabuk adapte olan başarılı futbolcu maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sevincini taraftarlarla paylaşan Olcay, "Güzel günler çok yakın" dedi.



