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seri peşinde

Beşiktaş seri peşinde
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yenerek 2. yarıya iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş bugün Alanyaspor'un önüne çıkıyor. Kartal bu maçı kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Siyah- Beyazlı takımda Caner sakatlığı, Aboubakar da Afrika Kupası'nda olduğu için oynamayacak.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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