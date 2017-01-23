Beşiktaş seri peşinde

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yenerek 2. yarıya iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş bugün Alanyaspor'un önüne çıkıyor. Kartal bu maçı kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Siyah- Beyazlı takımda Caner sakatlığı, Aboubakar da Afrika Kupası'nda olduğu için oynamayacak.