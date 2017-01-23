Başkan Usta Yanal’la buluştu

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, maç öncesinde takımın kamp yaptığı otelde Ersun Yanal ile bir araya geldi. Başkan Usta, Yanal ile transfer çalışmalarını masaya yatırdığı ve görüşünü aldığı öğrenildi. Başkan Muhürrem Usta'nın Yanal ile Hugo Rodallega'nın yanı sıra orta sahaya iki takviye yapmak için çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.