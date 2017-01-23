Yol Durumu
  1. Antalya mucizesi!
  2. Trabzonspor 10 numarayı bitiriyor

Başkan Usta Yanal’la buluştu

Başkan Usta, maçtan önce Yanal ile transfer meselesini konuştu

Başkan Usta Yanal’la buluştu
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, maç öncesinde takımın kamp yaptığı otelde Ersun Yanal ile bir araya geldi. Başkan Usta, Yanal ile transfer çalışmalarını masaya yatırdığı ve görüşünü aldığı öğrenildi. Başkan Muhürrem Usta'nın Yanal ile Hugo Rodallega'nın yanı sıra orta sahaya iki takviye yapmak için çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar