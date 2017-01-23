Antalya mucizesi!

Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor'akonuk olan Antalyaspor, 89.dakikada kadar 1-0 geride götürdüğümaçı Kamerunlu golcüleriyle çevirerekönemli bir galibiyet aldı. Başkent ekibi,45. dakikada Webo ile 1-0 öne geçti. 89.dakikada Mbilla skorda eşitliği sağlarken,90+2 sahneye çıkan Samuel Eto'o ağlarıhavalandırarak takımını 2-1 öne geçirdive Antalyaspor'u galibiyete taşıdı. Busonuçla puanını 28'e çıkaran Akdenizekibi, ligde 5. sıraya yerleşti. Osmanlısporise 26 puanda kaldı. İlk yarının bitimindeAntalyaspor kulübesi, yenilen golde hemfaul hem de ofsayt olduğu gerdeçesiylehakeme sert itirazlarda bulundular. Kısasüreli gerginliğin ardından oyuncular soyundaodasına gitti.
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