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Antalya mucizesi!

Son dakikaya 1-0 geride giren Antalyaspor, 89’da Mbilla , 90+2’de Eto’o’nun golleriyle Osmanlıspor’u 2-1 mağlup etti

Antalya mucizesi!
Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Antalyaspor, 89. dakikada kadar 1-0 geride götürdüğü maçı Kamerunlu golcüleriyle çevirerek önemli bir galibiyet aldı. Başkent ekibi, 45. dakikada Webo ile 1-0 öne geçti. 89. dakikada Mbilla skorda eşitliği sağlarken, 90+2 sahneye çıkan Samuel Eto'o ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi ve Antalyaspor'u galibiyete taşıdı. Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Akdeniz ekibi, ligde 5. sıraya yerleşti. Osmanlıspor ise 26 puanda kaldı. İlk yarının bitiminde Antalyaspor kulübesi, yenilen golde hem faul hem de ofsayt olduğu gerdeçesiyle hakeme sert itirazlarda bulundular. Kısa süreli gerginliğin ardından oyuncular soyunda odasına gitti.
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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