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Van der Wiel için gelen teklifler yetersiz kaldı!

Van der Wiel için gelen teklifler yetersiz kaldı!
Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya çalıştığı Gregory van der Wiel ile Sporting Lizbon ve Hull City ciddi biçimde ilgileniyor. Ancak sadece kiralık olarak gelen tekliflerin çok düşük olması ve oyuncunun alacağının bir kısmının F.Bahçe'nin sırtına yüklenmesi transferin önündeki engel. Sarı-lacivertli yönetim kulüplerden teklifleri yükseltmesini istedi.
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