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6 yıldır gülemiyor!

Bordo-Mavililer bu akşam karşılaşacağı ’yı deplasmanda en son 2010’da yenebilmişti. o maçı 7-0 kazanmıştı..

Trabzonspor 6 yıldır gülemiyor!
Bu akşam zorlu Kasımpaşa deplasmanına cıkacak olan Trabzonspor 3 puanı alıp buyuk bir hasrete son vermek istiyor. Bordo-Mavililer, rakibiyle İstanbul'da oynadığı son 5 macta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken hic gulemedi. Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında son galibiyetini 17 Ekim 2010'da 7-0'lık sonucla elde etmişti. Bordo-Mavililer, Mavi-Beyazlı rakibine karşı gectiğimiz sezon Avni Aker Stadı'nda oynadığı lig macını ise 6-0 kaybetmişti.
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