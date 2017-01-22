Trabzonspor 6 yıldır gülemiyor!

Bu akşam zorlu Kasımpaşa deplasmanına cıkacak olan Trabzonspor 3 puanı alıp buyuk bir hasrete son vermek istiyor. Bordo-Mavililer, rakibiyle İstanbul'da oynadığı son 5 macta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken hic gulemedi. Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında son galibiyetini 17 Ekim 2010'da 7-0'lık sonucla elde etmişti. Bordo-Mavililer, Mavi-Beyazlı rakibine karşı gectiğimiz sezon Avni Aker Stadı'nda oynadığı lig macını ise 6-0 kaybetmişti.