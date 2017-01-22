Süper Lig’de 2 maç daha var

Süper Lig'de Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Başakşehir maçları dışında 2 karşılaşma daha oynanacak.



OSMANLI, ANTALYA'YI AĞIRLIYOR

Osmanlıspor, saat 13.30'da Antalyaspor'u konuk edecek. Zevkli ve çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yine aynı saatte Gaziantepspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu maçı ise Mete Kalkavan yönetecek.