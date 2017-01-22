Yol Durumu
  1. Bandırma Çek yıldızı konuşuyor
  2. Fener’e kontra yemek yasak!

Süper Lig’de 2 maç daha var

Saat 13.30’da Osmanlı-Antalya ve G.Antep-G.Birliği maçları oynanacak

Süper Lig’de 2 maç daha var
Süper Lig'de Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Başakşehir maçları dışında 2 karşılaşma daha oynanacak.

OSMANLI, ANTALYA'YI AĞIRLIYOR
Osmanlıspor, saat 13.30'da Antalyaspor'u konuk edecek. Zevkli ve çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yine aynı saatte Gaziantepspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu maçı ise Mete Kalkavan yönetecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar