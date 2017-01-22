Son bomba Tolgay Arslan

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yoğun şekilde devam ediyor. Akhisar formasını giyen forvet oyuncusu Rodallega'nın transferine yarın resmiyet kazandıracak olan Bordo- Mavililer, orta saha ve 10 numara mevkileri icin de girişimlerini surduruyor. Ara transfer doneminde Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı 200 bin Euro bonservis bedeli odeyerek kadrosuna katan Trabzonspor, bu kez aynı kulupten 26 yaşındaki gurbetci orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı transfer etmek icin girişimlere başladı. Bir donem yine Trabzonspor'un gundemine gelen ancak Beşiktaş'a transferi gercekleşen Tolgay Arslan'ı bonservisiyle almak isteyen yonetim, satın alma opsiyonuyla kiralamak icin de girişim yapıyor.



DEPORTIVO'LU FAYÇAL FAJR DA LİSTEDE

Oyuncunun da yonetimle yaptığı goruşmede, kulubuyle anlaşılması durumunda transfere sıcak baktığını belirttiği ve bu transferin birkac gun icerisinde şekillenebileceği ifade edildi. Şenol Güneş'in ise bu transfer goruşmeleri karşısında izleyeceği tavır merak ediliyor. Ote yandan Trabzon, Deportivo'da oynayan Fayçal Fajr icin de girişimlere başladı.



Yunus Emre SEL